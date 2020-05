Erkrath : Jugendmusikschule startet wieder

Erkrath Die Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung erlauben auch in dieser städtischen Institution wieder erste Schritte

(RP) Ab Montag, 11. Mai, kann die Jugendmusikschule Erkrath den Betrieb langsam wieder aufnehmen. Die Lockerungen in der Coronaschutzverordnung erlauben auch in dieser städtischen Institution wieder erste Schritte. Dazu wird es ab sofort Einzelunterricht für einige Schülerinnen und Schüler geben – größere Gruppen und Ensembles mit mehr als zwei Leuten fallen jedoch weiterhin aus. Der Einzelunterricht findet unter Beachtung von strengen Hygienemaßnahmen in Klassenzimmern von Erkrather Schulen statt. So können selbst bei Übungen mit Blasinstrumenten oder Proben von Sängerinnen und Sängern überdurchschnittlich große Abstände eingehalten werden und auch die Korrekturen werden nicht am Schüler-Instrument gezeigt, sondern an einem zweiten vorgeführt. So gibt es keine engen Kontakte untereinander.