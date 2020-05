Erkrath : Firma punktet mit Visieren

Die Mitarbeiter bewahrt das vor Kurzarbeit und Entlassung und die Kunden sind glücklich über die Atemfreiheit hinter dem Kunststoffschutz. Das NRW-Gesundheitsministerium hat bestätigt, dass diese Visiere eine zugelassene Alternative für Menschen sind, die aufgrund einer Erkrankung keinen dicht anliegenden Schutz tragen können.

Für die Anschaffung dieser Visiere war kein weiter Weg nötig, denn sie werden mittlerweile auch in Erkrath produziert. Dafür sorgt Joachim Nöthen, der gemeinsam mit Joel Aengevelt eine Firma mit Sitz am Steinhof betreibt. Mit dem Corona-bedingten Wegbrechen ihres eigentlichen Geschäftsfelds, dem Messe- und Ladenbau, mussten sich die beiden etwas einfallen lassen, um ihre Angestellten vor Kurzarbeit oder gar Entlassung zu bewahren.

Bei Missachtung der Pflicht werden in Erkrath 50 Euro fällig. In der Schutzverordnung gibt es dazu keine allgemeine Regelung.

„Ich wollte etwas Sinnstiftendes produzieren und da lag es nahe, anstelle von Folien, 3D-Buchstaben oder anderen Werbematerialien Visiere herzustellen. Wichtig war mir, dass wir eine praktikable Alternative für diejenigen bieten, die keine medizinischen Masken oder einfache Mund-Nasen-Bedeckungen tragen können oder wollen“, berichtet Nöthen. Rund zwei Wochen feilte er an dem Prototypen – bevor er in dieser wirtschaftlich unsicheren Zeit eine „nicht unbedeutende Summe“ in zwei neue Fräsen und zuletzt in eine Stanzmaschine investierte.