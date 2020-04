Kolumne: Hier in NRW : Lockerungen auf wackeliger Basis

Düsseldorf NRW treibt den Exit voran – dabei hat sich die Lage nicht nachhaltig verbessert.

So langsam läppern sich die Lockerungen. Nordrhein-Westfalen macht viel mehr möglich, als nach der Bund-Länder-Konferenz zunächst zu vermuten war: Möbelhäuser und Babyfachmärkte dürfen öffnen, auch wenn sie mehr als 800 Quadratmeter Grundfläche haben. Schulen holen Abschlussprüflinge verpflichtend in die Klassen, mehrere Hunderttausend an der Zahl. Und selbst Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga scheinen ab dem 9. Mai wieder möglich. Kein Wunder, dass die Kanzlerin von „Öffnungsdiskussionsorgien“ spricht.