Erkrath : Autoren-Wettstreit im Autokino

(hup) Am Samstag, 9. Mai, feiert der Poetry Slam im Autokino auf dem Neanderbad-Parkplatz an der Hochdahler Straße Premiere. Das Publikum sitzt geschützt im eigenen Auto, auf der Bühne unterhalten gebuchte Autoren. Wie üblich im Autokino wird der Ton über das Radio übertragen, die Akteure sind live auf der Bühne und per Übertragung auf der Leinwand zu sehen.