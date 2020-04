Corona-Krise im Kreis Viersen : Weitere Lockerungen ja, aber vorsichtig

Brüggen (off) Die Burggemeinde feierte ihr großes Pfingstfestival. Vier Tage befand sich die Innenstadt in fester Hand von tausenden Leuten aus nah und fern. Sie feierten, tanzten und schwoften. Ab Freitag ging es los mit dem Abendprogramm auf dem Kreuzherrenplatz mit dem Gitarristen Sebastian Bierbaums und Plan-B-Sängerin Jule Kühl an seiner Seite sowie mit der Rockband Saitenkracher (Marcel Römer). Tags darauf ging mit Kings for a Day (mit Björn Beeren) und am Pfingstsonntag mit Booster die Post ab. Am Sonntagmorgen hatte der studierte Musiker Reinhard Gries am Keyboard ein Heimspiel mit der Redhouse-Jazzband. In der Fußgängerzone schoben sich die Menschen durch die Straße an den Verkaufsständen vorbei und bewunderten das zum Teil schöne Angebot. Viele Besucher saßen draußen und genossen das schöne Wetter (auch im unmittelbaren Schatten der Burg bei einem Glas Wein). Neue Verkaufsstände zogen neugierige Blicke auf sich. Der Schmuck mit Pfiff bestand aus leeren Kaffeekaspeln. „Wir haben selber haben keine Kaffeemaschine für Kaspeln. Wir beziehen sie über e-bay“, sagte lachend die Niederkrüchtenerin Renate Klaassen. „Wir sind das erste Mal in Brüggen und sonst deutschlandweit unterwegs.“ Toll sahen an anderer Stelle die bunten Klangpilze für den Garten aus. Ihre beweglichen Köpfe klingen im Wind. Beim toll herausgeputzten Kunsthandwerker-markt kamen auch die einheitlichen Weihnachtsmarkthäuschen der Gemeinde zum Einsatz. „Warum sollen sie nicht auch hier genutzt werden“, sagte Fest-Koordinator Dominik Seifert. „Eine Ära geht zu Ende“, sagte Brüggens Bürgermeister Frank Gellen beim Fassanstich. Er dankte der Interessengemeinschaft Lebendiges Brüggen, die 40 Jahre die Stadtfeste in Brüggen organisiert und gestaltet hatte. Er dankte dem letzten Vorsitzenden Wim Sniekers (seit vier Jahren im Amt) und Beatrix Thivessen, die zehn Jahre die Kasse machte, stellvertretend für alle Macher in diesem Verein für ihre Arbeit. „Wir haben noch einige Dinge mit der IG Lebendiges Brüggen abzuwickeln, dann wird es uns nicht mehr geben.“ Die 40. Auflage hatte die Gemeinde übernommen. Ein neuer ehrenamtlicher Verein soll dann künftig die Brüggener Feste übernehmen. „Nach 39 Jahren wollten wir etwas Neues machen. Ich denke, das ist uns gelungen“, sagte Dominik Seifert. Statt des eins sehr beliebten Feuerwerkes gabs erstmals eine Lasershow am Gemäuer der Pfarrkirche St. Nikolaus Brüggen entlang. Die gefächerten bunten Strahlen im Nebel mit plötzlich auftauchenden Flammenelementen und passend unterlegter Musik sorgten über den Köpfen der Leute hinweg für ein farbprächtiges und stimmungsvolles Bild. Die Feiernden waren begeistert. Manch einer von ihnen meinte: „Das ist ja mal etwas anderes.“ Die Verabschiedung der IG Lebendiges Brüggen (von links) von den Brüggener Festen: Bürgermeister Frank Gellen dankte den Vertretern der IG Lebendiges Brüggen beim 40. Pfingstfest für die geleistete Arbeit: Wim Sniekers und Beatrix Thivessen. Foto: Paul Offermanns Foto: Paul Offermanns/Offermanns, Paul (off)