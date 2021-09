Regelmäßige Treffen : Digital-Experten helfen Senioren

Erkrath Digitalpaten unterstützen Ältere im Umgang mit Smartphone, Tablet und Co. machen. Das Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher und der Städte Erkrath und Hilden ist jetzt an den Start gegangen.

Mehr als zwanzig Seniorinnen und Senioren kamen in diesen Tagen ins Bürgerhaus, um die erste Veranstaltung von „Digital dabei – Gemeinsam Online“ zu besuchen und ihre Digital-Paten kennenzulernen. Das Projekt „Digital dabei“ ist ein Angebot der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann, die in Hilden etabliert ist. Erst in diesem Frühjahr wurde das Digital-Beratungsangebot ausschließlich von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern sowie Unterstützern ins Leben gerufen.

Das Projekt steckt also in der Anfangsphase. Es fehlt noch an Arbeitsmaterial, nicht jedoch an gutem Willen. Die Erkrather Seniorinnen und Senioren können schon in dieser Entwicklungsphase von der neuen Beratungsaktion profitieren. Neugierig waren alle Besucher, welche Smartphone-, Tablet- oder Computer-Lernstunden jetzt wohl auf sie zukommen. Es sei höchste Zeit, sagen die älteren Erkrather, mehr über die digitale Welt zu erfahren. Und natürlich Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.