Hilden/Haan/Erkrath : Rotary Clubs Hilden-Haan hat eine neue Präsidentin

An Ostern verteilte Sara Willwerth (l.) mit dem damaligen Rotary-Präsidenten Hinrich Schumacher an Brigitte Schieck-Tescher von der Tafel Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Die Erkrather Buchhändlerin Sara Willwerth ist neue Präsidentin des Rotary-Clubs Hilden-Haan. Sie ist seit acht Jahren Rotarier und übernimmt das Amt turnusmäßig von Hinrich Schumacher, wie der Service-Club mitteilt.

Der Rotary-Club Hilden-Haan und seine gemeinnützige Stiftung unterstützen ausgewählte soziale Projekte in Hilden, Haan und Erkrath. Als diesjährige Präsidentin möchte Willwerth die lokale Ausrichtung der Projekte und deren Nachhaltigkeit durch Kontinuität fortsetzen. So hofft sie, dass im dritten Corona-Jahr wieder mehr an persönlichen Kontakten und Zusammenarbeit möglich ist, als dies vorher der Fall war.