Lebensrettung in Mettmann : Druck und Rhythmus sind wichtig

METTMANN Landrat Thomas Hendele legt bei der Herzmassage Hand an. Auf dem Mittwochs-Markt zeigten Sanitäter, wie man im Notfall ein Leben retten kann.

Im Rahmen der Deutschland-weiten Aktionswoche „Ein Leben retten“ hatten am Mittwoch Malteser, DRK, DLRG, Johanniter Unfallhilfe und ASB gemeinsam mit dem Kreisfeuerwehrverband und der „Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreis Mettmann“ einen Informationsstand auf dem Markt aufgebaut. Die Gretchen-Frage: Was tun, wenn Angehörige oder Fremde einen Herzstillstand erleiden? An zwei Übungspuppen wurde Herzmassage demonstriert und geübt. Auch Landrat Thomas Hendele legte Hand an.

„Wir haben vor Kurzem erst einen Auffrischungskurs mit lebensrettenden Maßnahmen in der Verwaltungskonferenz des Kreises absolviert,“ so Hendele. „Ich muss zugeben, dass es gutgetan hat, das Wissen aufzufrischen. Einiges vergisst man doch im Laufe der Zeit.“ John Bastian Etti von der Bildungsakademie musste nur die Lage von Hendeles Händen auf dem Brustkorb des Übungstorsos ein wenig korrigieren. „Die Handfläche der unteren Hand liegt oberhalb des Rippenbogens in der Mitte zwischen den Brüsten, etwa auf der Höhe der Brustwarzen“, so Etti. „Stellen Sie sich den Rhythmus von ‚Stayin alive‘ von den Bee Gees vor und drücken Sie in diesem Takt etwa 100 Mal pro Minute. Der Brustkorb muss gut fünf bis sechs Zentimeter eingedrückt werden, damit das Herz auch richtig stimuliert wird. Gebrochene Rippen seien ein geringer Preis für die Rettung eines Menschenlebens.