Justiz in Mettmann : Jeweils 45 Monate Haft für Cannabis-Farmer

METTMANN/WUPPERTAL Zwei Albaner waren im Februar inmitten von 2122 Rausch-Pflanzen an der Kleberstraße erwischt worden. Nun wurden sie zu langen Haftstrafen verurteilt.

Die Männer waren im Februar in einer Gewerbehalle in der Kleberstraße inmitten von 2122 Cannabispflanzen festgenommen worden. Zuvor war dort die Feuerwehr angerückt, weil, vermutlich durch eine Zigarette, der Feueralarm ausgelöst wurde. Die Angeklagten sollen in der Halle eingeschlossen gewesen sein, so dass eine Flucht unmöglich war. Einer der Männer soll den ebenfalls herbeigeeilten Polizeibeamten noch vor Ort berichtet haben, in der Plantage als Gärtner zu arbeiten. Das Gespräch soll mittels Google-Übersetzung stattgefunden haben.

Über den Dritten im kriminellen Bunde wollten die Angeklagten nichts sagen. Sie fürchten Rache an ihren Familien in Albanien. „Dort kann ihnen die deutsche Polizei auch nicht helfen“, war von einem der Verteidiger zu hören. Beide wollen 2019 in die EU gekommen und auf der Suche nach Arbeit im Januar in Düsseldorf gestrandet sein. Eigentlich hätten sie in der Gastronomie anheuern wollen, das sei wegen des Corona-Lockdowns jedoch nicht möglich gewesen. Verteidiger Reinhard Leis sprach von einem Reisebericht seines Mandanten, der habe sich für drei bis vier Euro Stundenlohn verdingt, um seine Familie in Albanien zu unterstützen. Inmitten des Corona-Lockdowns sei das schwierig gewesen. „Die Leute nehmen jeden Job an, den sie kriegen können“, so Leis. Die existenzielle Not von den Hinterleuten im Drogengeschäft ausgenutzt. Bei der Durchsuchung der Plantage waren im Februar 50 Einsatzkräfte beteiligt und auch Drogenspürhunde zum Einsatz gekommen.