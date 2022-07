Ehrenamt in Erkrath : Erkratherin führt den Rotary Club

Erkrath Der Rotary Club Hilden-Haan steht nun unter der Leitung einer Erkratherin: Die Buchhändlerin Sara Willwerth ist die neue Präsidentin. Seit acht Jahren ist sie schon Rotarierin und übernimmt das Amt turnusmäßig von Hinrich Schumacher.

Der Rotary Club und seine gemeinnützige Stiftung unterstützen ausgewählte soziale Projekte in Erkrazth, Hilden und Haan. Als diesjährige Präsidentin möchte Willwerth die lokale Ausrichtung der Projekte und deren Nachhaltigkeit durch Kontinuität fortsetzen. Sie hofft, dass im dritten Corona-Jahr wieder mehr an persönlichen Kontakten und Zusammenarbeit möglich ist. Hauptziel ist es, dort zu helfen, wo andere Stellen nicht aktiv werden. Die aktuellen Förderschwerpunkte der Rotary Stiftung – Kinder und Jugendliche, ältere Menschen, Umwelt- und Artenschutz sowie Migranten-Integration – will die Club-Präsidentin in Projekten stärken. „Ich freue mich auf regen persönlichen Austausch zu den Schwerpunkten und die Zusammenarbeit mit all unseren Partner“, betont Sara Willwerth.