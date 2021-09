Polizei in Erkrath : Brandserie: 14-Jähriger gesteht Anschläge auf Autos

Der Peugeot wurde bei dem Brand erheblich beschädigt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Erkrath Über mehrere Tage hinweg hielt eine Serie von Bränden Polizei und Feuerwehr in Erkrath Hochdahl in Atem. Nun meldet die Polizei einen ersten Ermittlungserfolg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und aufgrund von Spuren am Tatort meldet die Polizei einen ersten Ermittlungserfolg in der aktuellen Brandserie von Hochdahl. Beamte wurden auf einen 14 Jahre alten Jugendlichen aus Hochdahl aufmerksam. Bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung habe man Beweismittel sichergestellt. Daraufhin habe der 14-Jährige die Brandanschläge auf ein Auto und ein Wohnmobil an der Wiesenstraße gestanden. Er bestreite aber bislang, für die Serie von Mülltonnen-Bränden in den vergangenen Tagen verantwortlich zu sein.

Der 14-Jährige war der Polizei aus früheren Ermittlungen bekannt. Im März galt der Junge als Tatverdächtiger nach einem mutwillig gelegten Böschungsbrand in Erkrath. Nun wirft ihm die Polizei vor, am Montagabend zwei Grillanzünder entflammt und auf die Reifen zweier, an der Wiesenstraße geparkter Fahrzeuge gelegt zu haben. Der Peugeot 207 fing Feuer und wurde im Heckbereich erheblich beschädigt, so die Polizei. Bei dem Wohnmobil sei der Anzünder vom Reifen gefallen, ohne dass ein Schaden entstand.