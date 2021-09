Versorgung sicherstellen : Neuer HNO-Arzt kann noch Verstärkung gebrauchen

Wülfrath Dr. Robert Schatton hat die Praxis von Dr. Cora Rimoczi übernommen. Seit Juli 2021 sind die Räume renoviert worden und seit kurzem konnte auch der Praxisbetrieb wieder aufgenommen werden.

(RP) Nicht nur neue Geschäfte in der Innenstadt, auch einen neuen Mediziner in der Kalkstadt kann die Stadtverwaltung verzeichnen: Dr. Robert Schatton hat die Praxis für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde von Dr. Cora Rimoczi, Im Spring 6, übernommen. Seit Juli 2021 sind die Räume renoviert worden und seit kurzem konnte auch der Praxisbetrieb wieder aufgenommen werden. „Damit ist die Versorgung der Wülfrather durch einen HNO-Facharzt am Standort weiterhin gesichert. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Schatton den HNO-Sitz übernehmen konnte“, sagte Bürgermeister Rainer Ritsche, der den Facharzt jetzt gemeinsam mit Anja Haas vom Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing besuchte.

Robert Schatton ist seit 2006 in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde tätig. Nach Weiterbildungen, unter anderem in der Allergologie, war er als Oberarzt- und Chefarztvertreter am Helios-Klinikum Wuppertal angestellt, bevor er 2018 in eine niedergelassene Praxis in Hilden wechselte. Als Belegarzt am Hildener St. Josef-Krankenhaus begleitet er seine Patienten auch weiterhin stationär. Zur Verstärkung seines Wülfrather Praxis-Teams sucht er derzeit Medizinische Fachangestellte. Weitere Informationen unter http://hno-praxis-wuelfrath.de.