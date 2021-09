Wirtschaft in Mettmann : Mit der Gartenpflege fing alles an

Seit einem halben Jahrhundert gibt es die Traditions-Gärtnerei Adolphy im Mettmanner Stadtteil Metzkausen. Gründer Günter Adolphy hat das Unternehmen mittlerweile an seine Tochter Silvia übergeben. Foto: Achim Blazy (abz)

METTMANN Seit 50 Jahren betreut das Metzkausener Traditionsunternehmen Gärtnerei Adolphy die Kunden. In diesem halben Jahrhundert ist der Familienbetrieb stetig gewachsen. Rund 60 junge Menschen haben hier ihr Handwerk gelernt.

Das Traditionsunternehmen Gärtnerei/Floristik Garten- und Landschaftsbau Adolpy in Metzkausen feiert sein 50järiges Firmenjubiläum. Fast am Ende des Eschenkämpchenweges befindet sich die Gärtnerei auf einem etwa 5000 Quadratmeter großen Areal. „Wir haben viele Stammkunden, die überwiegend aus Mettmann, Metzkausen und Ratingen-Homberg kommen“, erläutert Inhaber-Geschäftsführerin Silvia Adolphy. Sie hat das Unternehmen 2013 von ihren Eltern Günther und Brigitte Adolphy übernommen. Beide unterstützen noch heute.

Silvia und Günther Adolphy gehen kurz auf die Gründung der Gärtnerei ein. „Ich war zuvor bereits in der Branche selbständig tätig und erhielt 1971 das Angebot, das Gartenbauunternehmen in Metzkausen übernehmen zu können. Ich sah dies als eine große Chance und stimmte der Übernahme zu“, sagt Günther Adolphy. In den ersten Jahren wurde hauptsächlich Gartengestaltung und Gartenpflege betrieben. Zudem gehörten die Anzucht und der Verkauf von Gehölzen und Sommerblumen zum damaligen Unternehmensprofil. „1987 wurde dann der bestehende Betrieb zu einer Endverkaufsgärtnerei sowie einer Schnittblumen- und Topfpflanzenabteilung ausgebaut“, erinnern sich Silvia Adolphy und ihr Vater an die Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit.

Info Unternehmen mit zehn Mitarbeitern Belegschaft Im Unternehmen sind im Bereich der Gärtnerei und in der Floristik drei Floristinnen beschäftigt. Im Garten- und Landschaftsbau sind derzeit sieben Mitarbeiter tätig. Davon ein Gärtnermeister, zwei Landschaftsgärtner, zwei Gartenarbeiter und zwei Auszubildende..

Silvia Adolphy legt Wert auf die Feststellung, dass hier die Inhaber ihre Kunden selbst bedienen und es selbstverständlich sei, dass die Kunden fachlich und individuell beraten werden. Die ausgebildete Garten- und Landschaftsbau-Ingenieurin verweist darauf, dass die Qualität und Frische der Pflanzen und Schnittblumen für die Gärtnerei wichtige Indikatoren seien. Deshalb habe der Einkauf eine ganz wichtige Funktion. „Die Pflanzen werden zumeist direkt vom Blumengroßmarkt bezogen oder im regionalen Umfeld selbst ausgesucht. Damit gelangen die Pflanzen auf dem kürzesten Weg in die Gärtnerei Adolphy“, schildert sie den Beschaffungsweg.

Um bei den Trends auf dem laufenden zu bleiben, besucht sie Messen und Ausstellungen. Sowohl Silvia als auch Günther Adolphy sind sich darüber im Klaren, dass sie sich als „Grünes Unternehmen“, auch den Umwelt- und Klimafragen stellen müssen. „Für uns ist es normal, dass biologisches und nachhaltiges Gärtnern in unserer Firma ein wichtiges Thema ist.“ Um umweltgerechtes Handeln an einem Beispiel zu dokumentierten, betonen sie, dass es seit 2012 eine Häckschnitzelheizung in der Gärtnerei gebe.

Auch die Ausbildung hat bei dem Gartenbauunternehmen Adolphy einen hohen Stellenwert. Seit fast 50 Jahren ist es ein anerkannter Ausbildungsbetrieb. Es wird ausgebildet in den Sparten Garten- und Landschaftsbau sowie in der Floristik. Silvia Adolhy schätzt, dass bislang etwas 60 junge Menschen in ihrem Betrieb eine Ausbildung absolviert haben. „Wir versuchen jungen Menschen eine positive Einstellung für Beruf und Natur zu vermitteln und für einen nachhaltigen Erhalt des Berufsstandes zu sorgen“, nennt sie die Motivation hinsichtlich der engagierten Ausbildungsbereitschaft ihres Betriebes.