Narrengipfel in Erkrath Prinzenpaar besucht Kollegen im Karnevalsmuseum

Über hohen Besuch freute sich am Samstag der Hildener Karneval. Prinzessin Hildania Steffi II. und Prinz Hildanus HP I. hatten zum Prinzentreffen des Kreises Mettmann geladen. Sechs Prinzenpaare samt Hofstaat folgten der Einladung in das Heinrich-Wimmer-Karnevalsmuseum an der Grabenstraße, um sich in gemütlicher Runde über die Session auszutauschen, darunter auch Peter Arno I. (Schmidt) und Hilde I. aus Erkrath. „Wir Prinzenpaare sehen uns häufig, haben aber immer wenig Zeit zum Quatschen“, berichtete Hildanus HP. Bei Kaffee und Gebäck wurde im Museum so manche Anekdote hervorgeholt und eine vorläufige Bilanz gezogen: „Wir hatten bisher eine sehr erfolgreiche Session mit über dreißig Veranstaltungen“, berichtet Erkraths Prinz Peter Arno I. Für ihn ist das Treffen in Hilden ein wichtiger Termin: „Das Besondere ist, dass wir alle Prinzenpaare des Kreises hier treffen“.