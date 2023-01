Musik in Erkrath Kinder lernen Instrumente bei Tag der offenen Tür kennen

Das Kollegium der Musikschule unterrichtet auch an Kindertagesstätten und in Schulen in allen Stadtteilen Erkraths. Im Rahmen der Kooperation mit dem Gymnasium Hochdahl ist die Musikschule sogar in den regulären Schulunterricht integriert. Nicht jeder kann oder will musizieren, aber alle sollen die Chance haben, Musik zu erleben und daran Freude zu entwickeln – das ist das Credo von Musikschulleiter Guido Mallwitz.