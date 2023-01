Konzert in Erkrath Musiker sammeln 2300 Euro fürs Hospiz

Sehr gut besucht war das Benefizkonzert des Ensembles „Klez & More“ für das Hochdahler Franziskus-Hospiz. Im November 2019, als Covid noch ein Fremdwort war, waren Klez & More zuletzt in Hochdahl. „Wir sind froh, wieder hier zu sein“, sagte Rezitatorin Elisabeth Verhoeven und lächelte rund 280 glückliche Zuhörer in der Heilig-Geist-Kirche an der Brechtstraße an.