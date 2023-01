Kriminalität in Mettmann 70-Jährige per WhatsApp um Bargeld betrogen

Am Handy ist Vorsicht geboten: Durch eine falsche WhatsApp-Nachricht wurde eine 70-jährige Mettmannerin am Donnerstag, 19. Januar, um eine vierstellige Summe betrogen. Die Polizei ermittelt. Am Donnerstagvormittag erhielt die Frau über den Messenger-Dienst WhatsApp eine Nachricht auf ihrem Handy. Die Schreiberin gab sich als Tochter aus und schilderte, dass ihr Handy defekt und sie aktuell lediglich unter der angezeigten Nummer erreichbar sei. Im Gesprächsverlauf bat sie darum, mehrere, vermeintlich dringende Überweisungen für sie auszuführen und begründete dies damit, dass sie keinen Zugriff auf ihr Online-Banking verfüge. Hilfsbereit sicherte die 70-Jährige die Übernahme der Zahlungen zu und überwies den mittleren vierstelligen Betrag an das Konto. Erst später am Tag hielt sie Rücksprache mit ihrer Tochter, wobei der Betrug auffiel. Die Mettmannerin informierte am Folgetag die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges einleitete.