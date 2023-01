Traditionsverein in Mettmann Winterfest markiert Neustart für GVM

Aufreger An der Debatte, das Haus an der Beckershoffstraße 20 an einen Langenfelder Bauunternehmer zu verkaufen, erhitzten sich Mettmanns Gemüter. Anstelle hier abzureißen und Eigentumswohnungen zu bauen, wurde das Haus 2013 unter Denkmalschutz gestellt. 2016 eröffnete die Kulturvilla ihre Tür.