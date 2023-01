Haushaltskritik in Mettmann „Auf höhere Grundsteuern verzichten“

Mettmann · In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Sandra Pietschmann formuliert Hartmut Peick Einwände und Hinweise zum Haushaltsentwurf 2023. Er vermisst Transparenz und will Mieter und Eigentümer schonen.

23.01.2023, 18:28 Uhr

Helmut Peick beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Finanzlage der Stadt Mettmann. Er hat Einwände und Hinweise zum Entwurf für 2023. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Dirk Neubauer