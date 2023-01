Sauerländischer Gebirgsverein unterwegs Entstehungsspuren des Bergischen Landes entdecken

Erkrath · Die Natur in der Region bietet spannende Aufschlüsse über ihre Geschichte. So auch in Solingen bei einer Wanderung der Abteilung Erkrath-Haan des Sauerländischen Gebirgsvereins.

23.01.2023, 15:46 Uhr

Wanderer des SGV Erkrath-Haan auf dem Solinger Geopfad. Foto: SGV

Nach Solingen auf den Spuren der Entstehung des Bergischen Landes – dahin zog es jüngst die Abteilung Erkrath-Haan des Sauerländischen Gebirgsvereins (SGV). Mit Wanderführer Guido Krautz ging es in Zusammenarbeit und mit Förderung der SGV-Wanderakademie NRW entlang des Geopfads „Willi Lohbach Weg“ bei Solingen-Burg, der die Geschichte der Entstehung des Bergischen Landes als Teil des Rheinischen Schiefergebirges vermittelt. Erläutert wurde, wie das Grundgebirge, das Variszische Gebirge, sich bereits als Faltengebirge als Folge der Kollision zweier großer Kontinente vor 300 bis 400 Millionen Jahre bildete. Nach Abtragen des Gebirges durch Erosion fand eine zweite Hebung des Grundgebirges ab dem Quartär (2,6 Millionen Jahre) statt und hält bis heute an. Der Geopfad verläuft entlang des steil zur Wupper hin abfallenden Tals, wo sich zahlreiche Geotope und geologische Aufschlüsse finden lassen, anhand derer die Teilnehmer die Entstehungsgeschichte mit eigenen Augen nachvollziehen konnten. Rippelmarken (versteinerter Meeresboden) und fossilführende Schichten beweisen, dass es sich bei den Tonschieferschichten um einstige Meeressedimente handelt. Steil einfallende Gesteinsschichtenfolgen und -störungen lassen die Naturgewalten erahnen, die zur Auffaltung des Gebirges führten. Am Ende spannte Wanderführer Guido Krautz den Bogen zur Geschichte der modernen Geologie – einer recht jungen Wissenschaft – und wie das jeweilige Weltbild zu verschiedenen Erklärungsversuchen der Erdentstehung führte, vom Kreationismus der Bibel bis hin zur Erkenntnis des Pioniers der modernen Geologie, James Hutton, der „keine Spur eines Anfangs, keine Aussicht auf ein Ende“ im Kreislauf der Gesteine sah. Natürlich kam auch das Naturerlebnis nicht zu kurz: Auf naturnahen Waldwegen wandernd, ergaben sich von den Wupperhängen bei kaltem aber klaren Winterwetter weite Ausblicke, bevor es zur Einkehr ging.

(hup)