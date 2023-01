Müllentsorgung in Erkrath Noch einige Haushalte ohne neue Gelbe Tonne

Der Entsorgerwechsel läuft alles andere als reibungslos: Bei Austausch und Abholung der Gelben Tonnen gibt es in mehreren Städten im Kreis Mettmann Probleme, auch in Erkrath. Sowohl beim Einsammeln der alten Tonnen durch Awista als auch bei der Auslieferung der neuen gelben Tonnen durch das RMG-Rohstoffmanagement kommt es derzeit zu Verzögerungen. Auch die Abfuhr durch den neuen Betreiber funktioniere noch nicht störungsfrei, heißt es aus dem Rathaus. Von dort kommt auch ein eindringlicher Appell an betroffene Bürger: Bestehende Probleme müssten dem Kundenservice von RMG per E-Mail an gelbe-tonne.mettmann@rmg-gmbh.de oder unter Telefon 0800 400 6005 gemeldet werden. Da nicht die Stadt Erkrath, sondern die Betreiber der Dualen Systeme den Wechsel veranlasst hätten, könne die städtische Abfallberatung in diesem Fall nicht weiterhelfen. Dennoch träfen dort täglich über hundert Anrufe und E-Mails ein, die nicht mehr bewältigt werden können.