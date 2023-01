Weiterbildung im Kreis Mettmann Digital-Scouts sollen durch die Digitalisierung führen

Oftmals haben kleine Unternehmen nicht die Kapazität, Chancen für digitale Innovationen aufzuspüren oder digitale Projekte umzusetzen. Zudem sind die Widerstände in der Belegschaft groß. Dahinter steht oft die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Wenn aber jemand aus den eigenen Reihen mit dem differenzierten Wissen über das Unternehmen so geschult wird, dass erste Schritte in Richtung digitaler Transformation identifiziert werden können, dann öffnet das mit wenig Aufwand neue Perspektiven. Die Regionalagentur Bergisches Städtedreieck, das Mittelstand-Digital-Zentrum WertNetzWerke und die Regionalagentur Düsseldorf-Mettmann bieten daher ab dem Frühjahr eine Workshop-Reihe an, um kleine und mittlere Unternehmen für Themen mit digitalem Schwerpunkt zu sensibilisieren. Die Teilnahme an der Workshopreihe ist kostenlos. Bei der knapp halbjährigen Weiterbildung geht es darum, Ängste abzubauen. Digital Scouts sind demnach „Wegbereiter“. Als Mitarbeiter haben sie im Gegensatz zu externen Beratern den Vorteil, dass sie alle Abläufe im Betrieb und die Kollegen gut kennen, sie bringen einen Großteil der Kenntnisse über ein Unternehmen mit. Die Auftaktveranstaltung findet am 19. Januar von 15 bis 18 Uhr im KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Str. 13, 42349 Wuppertal statt. Anmeldung: https://regionalagentur-d-me.de/events/infoveranstaltung-digital-scouts-wegezur-digitalisierung-fuer-kmu/