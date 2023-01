Nach Entsorgerwechsel So geht es weiter mit den Gelben Tonnen

Die Gelben Tonnen und Säcke sind das Gesprächsthema in der Stadt. „Wir stehen dumm da und unsere Kunden stehen auch dumm da.“ Das erfuhren zur Wochenmitte alle, die sich bei Zigarren Krings am Ratinger Marktplatz um eine (oder mehrere) Rollen Gelber Säcke bemühten. In einer von nur zwei Abgabestellen in der Ratinger Innenstadt gab es keine Säcke mehr. Und es sei auch völlig unklar, wann wieder welche geliefert würden, erfuhren die verdutzten Frager.