Gelbe Tonnen in Hilden und Haan Das passiert mit den verbliebenen Awista-Tonnen

Der Wechsel des Verpackungsmüll-Entsorgers in Hilden und Haan zum Jahreswechsel hat zu einigen Problemen geführt (wir berichteten). Während sich Hildener und Haaner beschweren, weil sie bis heute noch keine gelbe Tonne des neuen Anbieters RMG erhalten haben, steht bei anderen noch die alte gelbe Tonne der Awista vor der Türe, beispielsweise am Heidekrug in Hilden. Auch an anderen Straßen sollen die alten Tonnen noch nicht abgeholt worden sein, teilten uns einige Leser mit.