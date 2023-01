Karneval in Mettmann „Nix is wie et wor, äver wir sin widder do“

Sie sind bunt. Sie sind groß und wollen Spaß: Mit mehr als zwei Dutzend Fußgruppen und über 800 Personen soll sich am Karnevalssamstag, 18. Februar, um Punkt 14.11 Uhr der Karnevalszug auf seinen Weg durch Mettmann machen. Die Stimmung wird mindestens so gut werden wie vor der zweijährigen Corona-Zwangspause, verspricht das Fest Komitee Karneval, abgekürzt: FKK. Das Motto der Session 2023 ist Programm. Es lautet: „Nix is wie et wor, äver wir sin widder do“.