Monheim Awista sammelt letzte gelbe Tonnen nächste Woche ein

Wer eine gelbe Tonne nutzt, erhält von der RMG einen neuen Behälter. Fragen zur Aufstellung und Leerung von gelben Behältern sowie zu Wünschen, was die Tonnengröße betrifft beantwortet der Kundenservice der Firma RMG per E-Mail an gelbe-tonne.mettmann@rmg-gmman oder unter Telefon 0800 400 6005. Gelbe Säcke können weiterhin genutzt werden. Verteilstellen stehen in den Abfallkalendern. Gelbe Säcke können in Monheim wie gewohnt auch direkt zum Wertstoffhof gebracht werden. Die Firma RMG hat eine entsprechende Müllpresse geliefert.