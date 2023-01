Außergewöhnlicher Wahl-Erkrather Maurer, Restaurator, Denkmalschützer

Meinhard Sucker macht verrückte Sachen. Besorgt zum Beispiel winzige Papyrus-Samen, setzt sie in die Erde, päppelt alles, bis es mannshoch ist, erntet die dreieckigen Stängel, schält und schneidet sie in dünne Scheiben, die gewässert und ohne weitere Klebstoffe zu Papierbogen verwoben werden. Ganz so, wie es die Ägypter vor mehr als dreitausend Jahren taten. Warum Sucker es ihnen nachmacht? Weil ihn Herstellung, Material und Textur interessieren. Und weil er herausgefunden hat, dass der einst in Erkrath ansässige Arzt Professor Karl Sudhoff (nach ihm ist eine Straße in Hochdahl benannt) anhand von Papyrus-Urkunden die medizinische Kulturgeschichte erkundete.