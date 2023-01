An(ge)dacht von Pfarrer Herbert Ullmann Vom Suchen und gefunden werden

„Wie soll ein Stern über einem bestimmten Haus stehen können und Menschen dorthin führen?“ – so hatte ich im kindlichen Alter schon im Religionsunterricht gefragt und nur ausweichende Antworten erhalten. Bei der Präsentation in der Sternwarte ging mir erstmals auf, dass die großen Planeten am Firmament in der Antike mit einer besonderen Aussage verbunden waren und die Sternenverbindungen, die sichtbare Stellung zueinander Schlussfolgerungen für die Menschheitsgeschichte zuließen. Für die Weisen, die „Magier“, die Sterndeuter, die „Heiligen Drei Könige“ jener Zeit war der Sternenhimmel ein Hinweis auf ganz bedeutende Ereignisse, wie die Geburt eines ganz besonderen Königs in Palästina.