Statistik von 2022 Wülfraths Bevölkerung wächst langsam an

Zumindest ein kleiner Aufschlag ist im vergangenen Jahr gelungen, wie die aktuellen Einwohnerzahlen, die die Verwaltung zum Jahresbeginn 2023 vermeldet, zeigen. Zum Stichtag am 31. Dezember 2022 waren insgesamt 21.622 Einwohnende in Wülfrath gemeldet. Zwar sind das im Vergleich zum dritten Quartal 2022, in dem 21.649 Menschen in der Stadt lebten, 27 Personen weniger. Mit Blick auf das gesamte Jahr konnte die Einwohnerzahl allerdings um 99 Personen gesteigert werden. Zum 1. Januar 2022 waren es nämlich 21.523 gemeldete Personen in der Kalkstadt.