Veranstaltungen in Erkrath Kostenlose Klassik bei Musikschul-Konzerten

An gleich zwei Abenden hintereinander gastiert die Jugendmusikschule im Juni in der Aula des Gymnasiums Hochdahl im Schulzentrum an der Rankestraße. Das Besondere: Bei beiden Konzerten sind auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums beteiligt. Den Auftakt macht am Dienstag, 13. Juni, ein Konzert der Musikklassen. Interessierte sind ab 19 Uhr eingeladen, den Streich- und Blasinstrumenten der Kinder der fünften und sechsten Klassen zu lauschen.