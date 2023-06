Datenschutz in Mettmann Schöffen-Kandidaten standen mit voller Adresse im Netz

Der Betroffene hat mit wütenden Posts in den Netzwerken und Mails und Telefonaten an unsere Redaktion reagiert: „Ich finde so ein Verhalten skandalös.“ Nur weil man nicht „linientreu“ gegenüber der Ratsmehrheit agiere, Dinge sachbezogen kritisiere und hinterfrage, werde man nun als Persona non grata gebrandmarkt. Der Mann kündigte an, er werde sich den Mund auch künftig nicht verbieten lassen.