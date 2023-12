Hochdahl 70 Jahre Bildungsarbeit gefeiert

In der Hauptverwaltung des „bfw – Unternehmen für Bildung“ gab es einen Grund zum Feiern: Vor 70 Jahren gegründet, wurde der Bildungsträger in den 80ger Jahren umbenannt in „Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des Deutschen Gewerkschaftsbundes GmbH (bfw)“. Damals wie heute umschreibt der Dreiklang aus „Umschulungen, Weiterbildungen, Fortbildungen“, mit welchen Inhalten sich die inzwischen fast 100 Standorte in ganz Deutschland befassen.