Preisschock dämpfen Energiefonds kann angezapft werden

Der Fonds wurde auf Initiative des Heimatpreisträger-Vereins „Erkrath hält zusammen“ in Kooperation mit der Bürgerstiftung Erkrath, den Stadtwerken und der Stadt eingerichtet, um Bürgern mit geringem Einkommen durch die Energiekrise zu helfen und eventuelle Preisschocks zu dämpfen. Gut, dass noch Geld im Fördertopf ist, denn das könnte nun gebraucht werden, da sich der Fernwärmepreis in Erkrath von 2020 zu 2022 offenbar vervierfacht und Eon nun die Rechnungen für 2022 verschickt hat, in der Woche vor Weihnachten. Die Zahlungen dürften in einigen Haushalten saftig ausfallen.