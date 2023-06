Brauchtum in Erkrath Alles vorbereitet fürs Schützenfest

Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft ist voller Erwartung: In der kommenden Woche lockt von Mittwoch, 7. Juni, bis einschließlich Sonntag, 11. Juni, das traditionelle Schützenfest mit großer Kirmes nach Erkrath. Das Schützfest war 2022 noch von der Corona-Epidemie geprägt, somit hoffen die Verantwortlichen der Bruderschaft dieses Mal auf ein ungestörtes Fest. „Wir haben alles gut vorbereitet. Die Organisation steht und wir freuen uns auf den Startschuss am Mittwochnachmittag. Ich gehe davon aus, dass an den Festtagen auch das Wetter mitspielen wird und wir bei den Aktionen des Schützenfestes und an den Fahr- und Randgeschäften der Kirmes am Gerberplatz viele Besucher begrüßen können“, sagt der Erste Brudermeister Wolfgang Heß.