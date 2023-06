Politik im Kreis Mettmann So lief ihr erstes Jahr im Landtag

In so ein Kalenderjahr passt verflixt viel Arbeit rein. „Dass wir erst vor einem Jahr mit der CDU Koalitionsverhandlungen in Düsseldorf aufgenommen haben – das erscheint mir schon ganz weit weg zu sein“, staunt Ina Besche-Krastl, 36, Mettmanner Landtagsabgeordnete der Grünen in Düsseldorf. Wie war das erste Jahr als Mandatsträgerin? „Aufregend beschreibt es am treffendsten“, sagte Besche-Krastl.