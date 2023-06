Nachhaltig leben im Mehrgenerationenhaus Bei Trialog ist in Hilden alles unter einem grünen Dach

Längst sind die Menschen in alle Wohnungen des Hauses eingezogen. 40 Erwachsene und 14 Kinder leben hier. So auch Susanne Pramann, die seit 2018 an der Umsetzung des Projektes beteiligt war und von der Idee „mitgerissen“ wurde. Zuvor lebte sie in Düsseldorf-Oberbilk und das auch sehr gerne, doch „ich habe gewusst, ich werde dabeisein“, schildert sie ihren ersten Gedanken, als sie von Trialog erfuhr. Auch ihr Nachbar Matthias Müller-Orthey fand den Weg aus der Landeshauptstadt in Hildens Westen. Zu anonym sei es ihm mit der Zeit in Holthausen geworden. Schon lange hätten ihn alternative Wohnprojekte interessiert, ehe er 2015 auf Trialog stieß.