Theaterfestival im Kreis Mettmann Das sind die Biennale-Ganzlichter

Die Biennale ist immer unterwegs, mal geht es dafür in das Grün der Gartenstadt Haan wie mit „Shakespeare Take away“ (20. August), mal wird die Neandertal-Höhle zur Gesangsbühne für Lieder und Chansons unter dem Titel „Eine Frau“ (24. August) oder das Teatro due Mondi spürt in Hilden „Mauerrisse“ auf (25. August). Weiteres Glanzlicht dürfte der interdisziplinäre Akustik-Parcours eines derzeit absolut angesagten Künstlerkollektivs aus Berlin mit Namen Theatre Fragile in Langenfeld sein. „Wie Du in den Wald hineinrufst“, ist das Klangerlebnis (26. August) überschrieben. Das Ensemble übrigens gastiert mit „Are you ready“ am Samstag, 2. September, auch in Mettmann – hier wird der Platz vor dem Einkaufszentrum zur Aktionsbühne.