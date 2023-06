Tier der Woche Dora ist auf dem Weg zur Traumkatze mit Charakter

Dora ist eine braun-getigerte Katzendame, die schon seit November im Tierheim auf ihr neues Zuhause wartet. Sie war von ihren „Mitbewohnern“ im Katzenhaus so gestresst, dass sie das Fressen komplett eingestellt hatte. Da beides erst nach einer Zeit bemerkt wurde, hatte sie als Folge des Nicht-Fressens und Trinkens eine Fettleber entwickelt. So zog sie zunächst auf eine Pflegestelle. Dora war mehrfach beim Tierarzt und stationär in der Tierklinik zur Behandlung. Es stand lange auf der Kippe, ob sie ihre Erkrankung überleben würde.