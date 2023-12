Kultur in Erkrath Von der „Tochter Zion“ bis zu „Swinging Christmas“

„Swinging Christmas“ kommt nicht ohne „I wish you a merry Christmas“ aus. Hier stimmte alles: die Töne, die Begeisterung, die Choreografie und der Beifall des Publikums. James Tolksdorf ist in Erkrath längst kein Unbekannter mehr und sein tragfähiger Bariton gestaltete den „Tag vor dem Heiligen Abend“ mit großem Engagement.