Besonders Jubiläum in Erkrath Als das Bahnfahren nur 1,50 Mark kostete

Seit 35 Jahren verbindet die S8 die Städte und Gemeinden an der Ost-West-Achse zwischen Mönchengladbach und Hagen. Was heute selbstverständlich scheint und im Lichte des angestrebten Mobilitätswandels noch nicht ausreicht, war Ende der 1980er-Jahre ein enormer Fortschritt für Berufspendler. Die Deutsche Bundesbahn reagierte auf die seit dem Krieg immer noch wachsenden Strukturen, die die Arbeitsplätze in den Metropolen konzentrierten und die meisten Arbeitnehmer zwangen, täglich aus ihren „Schlafstädten“ dort hinzufahren. Auch heute noch ist die S8 die direkteste und schnellste Verbindung von Erkrath und Hochdahl in die großen Städte. Zum Jubiläum hat das Eisenbahn- und Heimatmuseum der S8 einen Themenschwerpunkt im Lokschuppen gewidmet.