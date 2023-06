Neues Format in Erkrath Edle Tropfen füllen den Bavierplatz

Erkrath, genauer gesagt Alt-Erkrath, hat jetzt auch ein Weinfest. Und was für eins. Was rund um St. Lambertus in Mettmann funktioniert, funktioniert offensichtlich auch auf dem Bavierplatz. Am Wochenende feierte das Gegenstück zum traditionsreichen Weinsommer Premiere, und vor allem der Samstag war extrem gut besucht. Das mag am parallel stattfindenden ersten Open-Air-Trödelmarkt auf der Bahnstraße gelegen haben (wir berichteten), aber auch das Frühsommerwetter und das reichhaltige kulinarische Angebot trugen das ihrige zum Gelingen bei. Organisationschef Wolfgang Cüppers von der IG Erkrath zeigte sich rundum zufrieden: Nächstes Jahr soll es weitergehen, „und dann wollen wir auch noch den Freitag mit dazu nehmen“.