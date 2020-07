Strukturwandel im Erkelenzer Land : Dialog-Bus lädt zum Mitgestalten ein

Erkelenzer Land Mit einen Dialog-Bus will die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) im Rahmen ihrer Revier-Touren in den nächsten Wochen Bürger über ihre Ziele und über die die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung informieren.

In Erkelenz macht der ZRR-Dialogbus am Freitag, 7. August, von 9.30 bis 11 Uhr auf dem Markt Station.

Rund 15 Milliarden Euro sollen in den nächsten 20 Jahren in die Region der Tagebaue Garzweiler, Hambach und Inden fließen, um nach dem Aus der Braunkohle den Strukturwandel erfolgreich zu bewältigen. „Wir sind der Politik schon einen Schritt voraus“, meinte ZRR-Geschäftsführer Ralph Sterck. In der Region gebe es im Sofortprogramm plus und dem Starterpaket schon rund 100 Projekte, die im Vorfeld des eigentlichen Programm auf ihre Förderwürdigkeit geprüft werden.