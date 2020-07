Teams dürfen wieder in die Hallen : Vorsichtiger Optimismus bei den Handballern

Marcel Schatten (2.v.l.) mit Spielerinnen des TV Löbberich. Foto: Isabelle Inkmann

Mönchengladbach Dank der neuesten Corona-Lockerungen können die Handballer wieder in die Halle. Ein wenig Skepsis bleibt jedoch bestehen, ob die Saison wirklich in sechs Wochen wie geplant starten kann.

Vergangene Woche wurden Lockerungen in der Corona-Pandemie beschlossen, die einschneidende Auswirkungen auf den Handball haben. Es dürfen wieder bis zu 30 Personen in den Sporthallen aktiv sein und auch Zuschauer sind in einer begrenzten Anzahl wieder erlaubt. Wie die Lockerungen aufgenommen wurden und was das für Auswirkungen auf die in sechs Wochen startende Saison hat, darüber sprachen vier Trainer aus der Region.

„Wir sind überglücklich, wieder normal trainieren zu können“, freut sich Marcel Schatten, Trainer der Oberliga-Frauen des TV Lobberich. „Die Freude bei der Mannschaft und mir ist riesig. Die Trainingseinheien in den vergangenen Wochen waren nichts Halbes und nichts Ganzes.“ Bis dato trainierten die erste und zweite Frauenmannschaft des TVL stets in Kleingruppen und das getrennt auf der Tartanbahn und in der Halle. „Optimistisch hatten wir bereits im Vorfeld einige Testspiele geplant. Zwei mussten wir bereits absagen, aber jetzt geht es im August dann richtig los“, sagt Schatten.

„Wir hatten großes Glück, in Giesenkirchen von der Stadt Mönchengladbach einen großen Sportplatz zur Verfügung gestellt zu bekommen“, betont Tom Strack, Trainer des Landesligisten ATV Biesel. Die Sportanlage beinhaltet auch zwei Handballfelder aus Tartan und wird ansonsten kaum genutzt. „Jetzt freuen wir uns darauf, in der nächsten Woche wieder in die Halle zu können und handballspezifisches Training zu machen.“ Im Vorfeld hat sich die Mannschaft hauptsächlich mit Laufeinheiten fit gehalten und als noch kein Sport in Gruppen erlaubt war, hatte jeder Spieler zur Aufgabe bekommen, ein bestimmtes Pensum zu absolvieren. „Ich glaube aber noch nicht so richtig daran, dass die Saison Anfang September starten wird. Ein Beginn Anfang Oktober wäre mir lieber, wie es auch in anderen Verbänden vorgesehen ist. Ich habe schon etwas Angst vor einem erneuten Rückschlag und dann wäre die Saison auch schon wieder vorbei, kaum dass sie angefangen hat“, so Strack nachdenklich.

„Natürlich ist es toll, wieder gemeinsam trainieren zu können und auch Testspiele bestreiten zu dürfen“, sagt Volker Hesse, Co-Trainer und Mannschaftsverantwortlicher des Verbandsligisten TSV Kaldenkirchen. „Aber es ist einfach nicht weit genug gedacht, denn 30 Personen sind meines Erachtens zu wenig. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander mit jeweils 14 Spielern, hinzu kommen noch auf beiden Seiten Trainer und Betreuer und dann dürfen auch die Schiedsrichter und die Zeitnehmer nicht vergessen werden. Aber wir halten uns selbstverständlich an die Vorgaben.“ Zudem hat der Verein noch ein eigenes Hygienekonzept erarbeitet. So sind zum Beispiel die unterschiedlichen Laufwege in die Halle, zu den Kabinen und zum Ausgang gekennzeichnet, außerdem holen die Jugendtrainer ihre Schützlinge zum Training ab, um auch hier die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren.