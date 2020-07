Kostenpflichtiger Inhalt: ViaNobis zieht in die Glück-auf-Straße Erkelenz : Sechs Millionen Euro für neue Tagesklinik

Das Modell des Erkelenzer Statikers und Unternehmers Adolf Sommer zeigt, wie der Neubau mit seiner Passivhaus-Bauweise aussehen könnte. Das Projekt gehört zu den insgesamt 100 anerkannten Klimaschutzsiedlungen des Landes NRW. Foto: Sommer Baustatik GmbH

Erkelenz In Erkelenz entsteht eine neue Klinik der ViaNobis GmbH. Die bisher an der Goswinstraße gegenüber dem Krankenhaus untergebrachte Tagesklinik soll Ende 2021 in einen Neubau an der Glück-auf-Straße umziehen. Die Suche nach dem neuen Standort verlief nicht ganz reibungslos.