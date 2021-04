Braunkohle in Erkelenz : ZRR legt neues Strukturprogramm auf

Erkelenz Das neue Wirtschafts- und Strukturprogramm 1.1 soll einen stärkeren Fokus auf die Ansiedlung von Gründern und Arbeitgebern in die Region legen.

Die für den Braunkohle-Strukturwandel zuständige Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) hat ihr Wirtschafts- und Strukturprogramm (WSP) angepasst und nun die Version 1.1 vorgelegt. Dies beschloss die ZRR in einer Klausursitzung am Samstag.

Das WSP 1.1 wird am 27. April im Rahmen der Veranstaltung Revier 2030 der Landesregierung offiziell übergeben und geht dort in einen weiteren Abstimmungsprozess. „Die finale Version werden wir im Rahmen unserer Revierkonferenz am Freitag, 25. Juni 2021, der breiten Öffentlichkeit vorstellen“, kündigt der neue Geschäftsführer Bodo Middeldorf an.