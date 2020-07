Aktion am Wochenende : „Ende Gelände“ ruft zu Protesten am Tagebau Garzweiler auf

„Ende Gelände“ ruft zu Protesten am Tagebau Garzweiler auf

Aktion am Wochenende

Die Proteste am Braunkohletagebau Garzweiler gehen am Wochenende weiter. Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ ruft für Samstag (25. Juli) zu zivilem Ungehorsam im Bereich des Tagebaus auf, wie die Aktivisten am Freitag mitteilten. Damit wolle man ein Zeichen gegen die Zerstörung der vom Kohleabbau bedrohten Dörfer setzen und auf das „klimapolitische Versagen der desaströsen deutschen Kohlepolitik“ aufmerksam machen, hieß es. Geplant ist unter anderem eine Mahnwache, die um 7.30 Uhr im Bereich der Landstraße 277 starten soll.