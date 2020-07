Hallenbad in Erkelenz : Schranke am Erka-Bad soll Fremdparken verhindern

Schranke am Erka-Bad soll Fremdparken verhindern

Hallenbad in Erkelenz

Die Schranke am Erka-Bad soll eine Fremdnutzung des Parkplatzes unterbinden. In den vergangenen Monaten war sie nicht im Einsatz. Foto: Kurt Lehmkuhl

Erkelenz Hallenbadnutzer wundern sich, derzeit warum die Schranke am Erka-Bad immer geöffnet ist. Sie soll eigentlich dazu dienen, eine Fremdnutzung des Parkplatzes zu verhindern. Beigeordneter Gotzen erklärt, was da los ist.

Ein ungewöhnliches Dasein fristet die Schranke an der Zufahrt von der Krefelder Straße zum Parkplatz vor dem Erkabad. Sie zeigt anscheinend ständig in die Luft und hat ihre Schrankenfunktion längst eingestellt. Jederzeit gibt es freie Fahrt zum Hallenbad. Wie häufige Besucher des Kombibads berichten, sei die Schranke schon kurz nach der Eröffnung des Erkabads außer Funktion gesetzt worden. Sie vermuten zum Teil einen Dauerdefekt, den die Stadt nicht beheben wolle, zum Teil sehen sie keinen Sinn in einer Schranke, die nicht betrieben werde.