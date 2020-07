Seltenes Fest in Erkelenz : Dieter Plewnia feiert Diamantenes Priesterjubiläum

Dieter Plewnia war über viele Jahre als Pastor an St. Lambertus Erkelenz. Am Samstag feiert der Pfarrer i.R. das seltene Fest des Diamantenen Priesterjubiläums. Foto: Peter Kerkhoff (Archiv)

Erkelenz Dieter Plewnia feiert in St. Stephanus Golkrath. Seit 1986 wirkte er als Pfarrer in St. Lambertus Erkelenz, 2007 gab er die Funktion auf, aber nach wie vor ist er in der Pfarrei Christkönig aktiv.

Inzwischen ist er längst Erkelenzer geworden. Pfarrer in Ruhestand Dieter Plewnia: Vor 60 Jahren wurde der am 29. Oktober 1933 in Pilzendorf in Oberschlesien geborene Geistliche am 25. Juli 1960 im Aachener Dom vom damaligen Bischof Johannes Pohlschneider zum Priester geweiht.

Seit 1986 wirkte er als Pfarrer in St. Lambertus Erkelenz, 2007 gab er die Funktion auf und ist seitdem im Ruhestand oder besser gesagt Unruhestand. Denn nach wie vor ist er, soweit es die Kräfte erlauben, für die Pfarrei Christkönig tätig.

Das diamantene Priesterjubiläum von Dieter Plewnia wird am Samstag, 15. Juli, mit einer Messe um 18.30 Uhr in der Kirche St. Stephanus in Golkrath gefeiert. Das eigentlich zu diesem Anlass geplante große Fest soll mit der gesamten Pfarrei nach der Sanierung der Pfarrkirche zu einem späteren Zeitpunkt in St. Lambertus in Erkelenz stattfinden.

Das „i.R.“ bedeutet weniger „im Ruhestand“ als vielmehr „In Reichweite“ hatte sein Nachfolger Pfarrer Werner Rombach gemeint, als Dieter Plewnia vor zehn Jahren das goldenes Priesterjubiläum feierte. Die Erreichbarkeit ist nach wie vor gegeben, insbesondere in der Zeit bis 2013, als der Jubilar mit der Beauftragung als Subsidiar weiter in der Pfarrei als Seelsorger tätig war.

Vor seinem Ankommen in Erkelenz hatte Dieter Plewnia ein abwechslungsreiches Leben mit vielen Stationen verbracht. Als Elfjähriger flüchtete er im Januar 1945 aus den Wirren des zu Ende gehenden Weltkriegs aus Oberschlesien in den Westen nach Halle und Göttingen und zog von dort 1951 nach Aachen. In Aachen absolvierte er 1954 das Abitur und begann danach ein Theologiestudium an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn und 1958 im Priesterseminar Aachen.

Nach der Priesterweihe 1960 war er bis 1965 als Kaplan in St. Foillan und St. Nikolaus in Aachen tätig, danach wirkte er bis 1972 als Kaplan und Dekanatsjugendseelsorger an St. Remigius in Viersen. Es folgte bis 1986 eine Station als Pfarrer in St. Willibrord in Herzogenrath-Merkstein, ehe Erkelenz seine Heimat wurde.

Dieter Plewnia sei ein Mann der leisen Töne, meinte Diakon Kurt Esser anlässlich des 25-jährigen Wirkens des Pfarrers in Erkelenz. Nüchterne Sachlichkeit bescheinigte dem Jubilar damals auch sein Nachfolger, Pfarrer Werner Rombach. Als Dieter Plewnia 2007 in den Ruhestand ging, hatte er erklärt, er habe es nie bereut, in die Pfarre St. Lambertus gekommen zu sein, sagt er. Im Gegenteil: Er fühlt sich ihr so verbunden, dass er hier wohnen bleibt.