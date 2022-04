Kunstverein Region Heinsberg : Alltagsgegenstände werden zu vielschichtiger Kunst

Erkelenzer Land Künstler Rolf Blume stellt in Unterbruch Kunst aus, deren Vielschichtigkeit dem Betrachter oft erst beim genauen Betrachten klar wird. Warum sich ein Besuch im Horster Hof lohnt.

Wer die aktuelle Ausstellung „Form follows Form“ mit Werken von Rolf Blume im Kunstverein Region Heinsberg betritt, nimmt auf den ersten Blick eine Anzahl interessanter, teils hängender, teils stehenden abstrakter Objekte wahr. Nun ja, das ist nichts Außergewöhnliches in der aktuellen Kunst. Erst bei genauem Hinsehen, gleichsam auf den zweiten Blick, offenbart sich das Besondere dieser Arbeiten. Sie sind ausschließlich aus Alltagsgegenständen zusammengesetzt.

Deshalb wohl auch der Titel „52 Seh-Zeichen (Nordische Landschaft oder das Prinzip Boje)“, der mit dem Gleichklang von See und Sehen spielt. Auch der von der Decke hängende mysteriös satellitenartige „Finder 09“ im Zentrum des Haupt-Ausstellungsraums im Horster Hof ist aus Alltagsmaterialien zusammengesetzt. Im kleinen oberen Schauraum dominiert das kreisrunde Wandobjekt „Paradiesische Zustände“. In Klammern steht augenzwinkernd „Vorsicht bei Annäherung“, bezogen auf die sich bis zu den spitzen Schaschlikstäbchen am Ende verjüngenden, mit Lack fixierten Luftschlangen, die manche vielleicht an züngelnde Flammen oder Pflanzen einer fantastischen Unterwasserwelt erinnern mögen. Bedrucktes Papier, zu Streifen geschredderte „gelbe Seiten“ oder Locherschnipsel spielen in Foto-Serien oder Wandobjekten (auch bei der zur Schau erschienen Edition) eine Rolle, werden etwa in Musikkassettenhüllen zu abstrakt-geometrischen Kunstwerken oder kleinen Landschaften.