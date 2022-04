Wettstreit im Flachsmuseum Beeck : Dem Landrat reißt der Faden – aber nur am Webstuhl

Dem Landrat reißt der Faden – aber nur am Webstuhl

Im Beecker Flachsmuseum traten Landrat Stephan Pusch (l.) und Bürgermeister Michael Stock in einer Wette für den guten Zweck gegeneinander an. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Beeck In einer Wette für den guten Zweck maßen Landrat Stephan Pusch und Wegbergs Bürgermeister Michael Stock ihre Fähigkeiten bei der Flachsverarbeitung. Schauplatz war das Flachsmuseum in Beeck.

Einsatz am Webstuhl und an den historischen Geräten zur Flachsverarbeitung für den guten Zweck: Landrat Stephan Pusch und Wegbergs Bürgermeister Michael Stock traten jetzt im Beecker Flachsmuseum in einen ganz besonderen Wettstreit, der mit einem Unentschieden endete.